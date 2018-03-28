  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر07:43 ص
بحث متقدم
الانتخابات

خبير مؤيد للسيسي: نعم الإقبال ضعيف .. وهذا هو السر

السيسي وترامب

اندبندنت: هل سيهنئ ترامب السيسي على فوزه بـ 97%‎؟

شفيق

رفعت: هذا هو السبب الحقيقي وراء تصويت شفيق

فرحات

"فرحات" يوجه تساؤلات نارية للنظام

النائب مصطفى بكري

مصطفى بكري: "هذا ما فعلناه مع محمد مرسي"

أديب وشفيق

"أديب" يوجه أغرب سؤال لـ"شفيق" بشأن الانتخابات

محمد صلاح

أول تعليق لـ"صلاح" بعد الهزيمة من اليونان

وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور،

تصريحات سودانية مثيرة بشأن سد النهضة

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة "العاق وليد الشريف"

كبار السن فى الانتخابات

«كبار السن» أضاعوا مستقبل مصر

شاهد .. عادل إمام يتهكم على ضعف الإقبال على الانتخابات

الصفحة الأخيرة

عادل إمام يدلي بصوته
عادل إمام يدلي بصوته

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

محافظ المنيا يتابع سير الانتخابات الرئاسية بلجان مركز أبوقرقاص

#

"الرقص".. شعار الانتخابات في مصر

#

"CIA": نتوقع استمرار التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

#

عادل إمام: نكتة أغضبت الرئيس اليمني مني

الانتخابات الرئاسية

عادل إمام

أظهر مقطع فيديو متداول قيام الفنان الكبير عادل إمام بالتهكم والسخرية على قلة عدد الحضور في لجنته الانتخابية .

ومازح "إمام" في الفيديو الذي بثته "فيتو" الموظفة المسؤولة عن التصويت مؤكدًا أن السبب في سمنتها هو تناولها للمحشي والمكرونة ، بينما سخرت هي الأخرى مؤكدة أن السبب في سمنتها هو مشاهدتها الدائمة لمسرحياته .

وتساءل "إمام" : "هو مفيش حد غيري هنا ولا ايه؟ " .. وهو ما جعل الموظفة تستفسر عن سؤاله ، قبل أن يرد "لا مفيش حاجة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا ظهر التوتر في اليوم الثاني للانتخابات ؟!

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» غوتريس يدعو لإحالة "بشار" و زمرته للجنائية الدولية
» شاهد .. عادل إمام يتهكم على ضعف الإقبال على الانتخابات
» شاهد .. صور صادمة لرئيس البرلمان الإيطالي
» دير شبيجل: مصر تعيش فوضى سياسية واقتصادية غير مسبوقة
» وزير الدفاع الأمريكي: كدنا نشتبك مع روسيا بسوريا
» "أبوشقة" يكشف معلومة هامة بشأن انتخابات 2022
» مفاجأة.. ريال مدريد يتراجع عن ضم «صلاح»
» فيديو.. إسبانيا تكتسح الأرجنتين بـ"نصف دستة"
» ماذا قال "شفيق" بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات
» عمرو أديب يفتح النار على هؤلاء بسبب الانتخابات
» واشنطن بوست: ترامب يسعى "سرًا" لهذا الأمر الخطير

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018