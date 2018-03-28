» شاهد .. عادل إمام يتهكم على ضعف الإقبال على الانتخابات

أحمد عادل شعبان
أظهر مقطع فيديو متداول قيام الفنان الكبير عادل إمام بالتهكم والسخرية على قلة عدد الحضور في لجنته الانتخابية .
ومازح "إمام" في الفيديو الذي بثته "فيتو" الموظفة المسؤولة عن التصويت مؤكدًا أن السبب في سمنتها هو تناولها للمحشي والمكرونة ، بينما سخرت هي الأخرى مؤكدة أن السبب في سمنتها هو مشاهدتها الدائمة لمسرحياته .
وتساءل "إمام" : "هو مفيش حد غيري هنا ولا ايه؟ " .. وهو ما جعل الموظفة تستفسر عن سؤاله ، قبل أن يرد "لا مفيش حاجة".
ظهر12:05 م
فجر
04:30
شروق
05:54
ظهر
12:05
عصر
15:36
مغرب
18:16
عشاء
19:46