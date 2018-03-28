خبير مؤيد للسيسي: نعم الإقبال ضعيف .. وهذا هو السر

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السيسي

ضعف الإقبال

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق أسباب ما أسماه "انخفاض نسبة التصويت" في الانتخابات الرئاسية ، مؤكدًا أن نسبة المشاركة 1 من كل 6 أشخاص.

وقال "توفيق" - وهو مؤيد للرئيس السيسي - في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "فى التحليل النفسى للhنتخابات ، وأسباب انخفاض نسبة التصويت: أمام كل واحد نزل لإنتخاب السيسى، إما : 1 واحد إخوانى مانزلش أساساً ..  2 - واحد مابيحبش رجال المؤسسة العسكرية .. 3 - واحد قال : ماهو كسبان كسبان ( انعدام المنافسة أو التهديد ) ، وكسل ينزل .. 4 - واحد مابيحبش السيسى أصلاً، وهو على الارجح من شباب النشتاء و الحكوكيين .. 5 - واحد مؤيد للسيسى ، ولكن لديه تحفظات سياسية أو اقتصادية و أراد إرسال رسالة سلبية بعدم التأييد غير المشروط للسيسى، وهى نسبة لايستهان بها" حسب رأيه.

وأضاف: "يعنى النسبة 1 من كل 6 أشخاص ، يعنى من 15 إلى 20?? على الأكثر" حسب تقديراته

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