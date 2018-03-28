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فيديو صدم كل من رآه .. شاب يغتصب فتاة وسط الشارع

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صورة من المقطع الصادم
صورة من المقطع الصادم

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شاب يغتصب فتاة بالمغرب

واش معندكش أخت

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب في أوساط الشعب المغربي ، إذ أظهر الفيديو قيام شاب مغربي بمحاولة اغتصاب فتاة قاصر وسط الشارع فضلًا عن محاولة تجريدها من ملابسها .

وظهر في الفيديو الشاب وهو يحاول نزع ثياب الفتاة ويقوم بتلمسها بطريقة غير أخلاقية في مناطق حساسة بجسدها، رغم توسلاتها له بتركها وشأنها، حيث ردّدت على مسامعه عبارة "واش معندكش أختك، واش تبغي يدير فيها واحد هكّا" (أليس لديك أخت، هل تريد لأحد أن يفعل بأختك هكذا)، غير أنّه لم يكترث لصراخها واستمر في تجريدها من ملابسها بالقوّة، في حين اكتفى صديقه بتوثيق المشهد.

وانتهى الفيديو، الذي لم يتم تحديد مكان تصويره إلى الآن، عندما طلبت منه الفتاة التي حاولت الدفاع عن نفسها، التوقف للحديث قصد التوصل إلى تسوية.

وأثار هذا الفيديو غضبا عارما واستياء بين نشطاء مواقع التواصل، وتداولوا صور المتّهم مطالبين بالتحقيق معه ومعاقبته، كما انتشر هاشتاغ #واش _معندكش_أختك، بشكل واسع على الشبكات الاجتماعية.

وبعد انتشار الفيديو، استحضر المغاربة حادثة محاولة الاغتصاب الجماعي التي تعرضت لها فتاة مختلّة عقليا في حافلة نقل عمومي من قبل مجموعة من الشباب الذين قاموا بتوثيق جريمتهم على شريط فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، شهر أغسطس الماضي.

وبرّر عبد العالي الرامي رئيس جمعية منتدى الطفولة، في تدوينة على صفحته، استمرار هذه الحوادث المشابهة إلى غياب وسائل الردع، وحصول الجناة على عقوبات مخففّة لجرائم فظيعة، بينما دعا الناشط ياسين هدّاري إلى ضرورة "الضرب من حديد في وجه هؤلاء الوحوش الآدمية ليكونوا عبرة لغيرهم".

وتعتذر "المصريون" عن نشر الفيديو ، نظرًا لما ورد فيه من مشاهد صادمة ولا أخلاقية.


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