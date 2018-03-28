آخر حيلة من شقيق "العاق وليد الشريف" لإنقاذه

28 مارس 2018 - 08:47 ص

شدد محمد الشريف على مزاحه مع شقيقه "وليد" الذي اشتهر على السوشيال ميديا باسم "العاق وليد الشريف" نظرًا لظهور لافتة ساخرة تؤكد تأييد جميع عائلة "الشريف" للرئيس عبد الفتاح السيسي ماعدا "العاق وليد".



ونشر "محمد الشريف" البروجيكت الأساسي للصورة التي قام بالتعديل عليها من خلال برنامج "الفوتشوب" ، وعلق عليها قائلًا: "أنا عملت الصورة دي لما كنت بهزر مع أخويا مش أكتر .. ومكنتش أعرف إنها هتنتشر بالغباء دة وتوصل إنها تبقى التريند الأول في مصر .. بس اللي حصل دة يدل على إننا شعب غلبان بيتعاطف مع أي حد والنص التاني بيزيط في الزيطة .. وفي النهاية الشعب كله بيجامل وليد".









