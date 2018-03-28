لا تلوموا غنيم فهو في حزب " المندسة"

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آيات عرابي ووجدي غنيم

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الجماعة الإسلامية

الهجوم

وجدي غنيم

دعم الشرعية

أيات عرابي

قال عاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية إن وجدي غنيم قد ترك الإخوان من فترة طويلة ، وهو الآن في اتحاد "دعم الشرعية" الذي أنشأته المندسة ، في إشارة منه إلي الإعلامية " آيات عرابي" المحسوبة علي دعم الشرعية المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأضاف عبد الماجد علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن ما قاله غنيم  بحق الجماعة الإسلامية لا يحسب على جماعة الإخوان ، لأنه تركها منذ فترة طويلة ، بحسب قوله.

يأتي هذا عقب هجوم غنيم علي الجماعة الإسلامية ، وهو ما أثار ردود فعل واسعة داخل الجماعة ، حيث رد عليه "علي الشريف" ، أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية بضرورة أنم يلزم حده ، وأنه ما ترك فصيلا إسلاميا ولا جماعة إلا وقد ناصبها العداء واعتاد الهجوم عليها.


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