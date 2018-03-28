  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:18 م
بحث متقدم
عبد الله السعيد

انفراجة جديدة في أزمة "السعيد" مع الأهلي

الرئيس السيسي

رسالة مؤلمة لـ"السيسى" من داخل صناديق الاقتراع

ه

مجدى عبد الغنى لـ"ناقد": "هتبصولنا فى المصلحة"

ب

بكري: "الإخوان سبب شائعة "العاصفة الترابية"

ارشفية

ناخب قبطي يفوز بعمرة لمشاركته فى "الرئاسية"

أبو العلا ماضي

ماضي يرفض عرضا مغريا خشية شماتة الإخوان

بالصور.. شوبير يظهر في تدريبات الأهلي

رسالة صادمة من "شوبير" لجهاز الفراعنة

شومان

"شومان" لـ"المصريون": بعض الفنانين جهلة سياسيًا

صورة الخبر

"السيسى" حاكم "مقدس" عند المصريين

ابراهيم السيد

مواطن عن تصويته بـ"الخمسة": "عشان ما نبقاش سوريا"

عقب إصابته

عمر جابر يوجه رسالة لجمهوره

الرياضة

عمرجابر يتقدم للزمالك علي المقاصة في الشوط الأول
عمرجابر يتقدم للزمالك علي المقاصة في الشوط الأول

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

«البشير» يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

#

محمد صلاح يوجه رسالة إلي جماهير ليفربول

#

قائد «سوريا» يوجه رسالة إلى محمد صلاح

#

رسميًا.. عمر جابر ينتقل إلى الدوري الأمريكي

وجه اللاعب عمر جابر، نجم منتخب مصر ولوس أنجلوس الأمريكي، الشكر لكل من وقف بجانبه، خلال إصابته في المباراة الودية بين مصر واليونان التي أقيمت مساء أمس على ملعب لاتس جران في سويسرا.

وغرد "جابر"، عبر حسابه على "تويتر":"شكرا لكل واحد سأل و أطمن عليا الحمد لله جذع في الرباط الداخلي للركبة الحمد لله على كل شىء".

وأوضح مسئولو المنتخب، أن إصابة اللاعب عبارة عن كدمة قوية في الركبة، ويحتاج بعض الراحة فقط للعودة للمشاركة في المباريات مع فريقه بالدوري الأمريكي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا ظهر التوتر في اليوم الثاني للانتخابات ؟!

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة عامل فى الأهلى بسكتة قلبية
» بسبب "بوسة".. عامل يمزق خطيب شقيقته
» الذهب يرتفع مجددًا في الأسواق
» محافظ المنيا: انتظام جميع اللجان والمقرات الانتخابية في اليوم الثالث
» شاهد.. المباريات الودية المقبلة ومواعيدها للمنتخب الوطني
» أول تعليق من حياة الدرديري حول ظهورها على "الفراعين"
» رد ناري من سما المصري عن رقص الناخبات
» هدوء تام في لجان مصر الجديدة
» كلاب تأكل جثة شاب ملقاة في الشارع بأكتوبر
» مؤتمر تربية الأزهر يناقش التحديات التعليمية وتجديد الخطاب الديني
» إطلاق نار على موكب الرئيس السابق

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018