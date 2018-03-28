رسالة مؤلمة لـ"السيسى" من داخل صناديق الاقتراع

إيمان هاني
عرض الإعلامي أحمد مجدي، رسالة مكتوبة من إحدى الناخبات للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتضمنت الرسالة المعروضة خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية بفضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء ، كلمات تروي فيها السيدة معاناتها، وتطلب من الرئيس السيسي طلبين وهما توفير فرصة عمل لابنها الأكبر، وأن يساعدها في زيارة بيت الله، وتركت رقم هاتفها للتواصل.
وعقب الإعلامي قائلا: "السيدة حاولت وضع الرسالة مع صوتها الانتخابي في صندوق الاقتراع حتى يصل إلى الرئيس، ولكن تم منعها نظرًا لمخالفة الإجراء".
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