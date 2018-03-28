رسالة مؤلمة لـ"السيسى" من داخل صناديق الاقتراع

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عرض الإعلامي أحمد مجدي، رسالة مكتوبة من إحدى الناخبات للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمنت الرسالة المعروضة خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية بفضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء ، كلمات  تروي فيها  السيدة معاناتها، وتطلب من الرئيس السيسي طلبين وهما توفير فرصة عمل لابنها الأكبر، وأن يساعدها في زيارة بيت الله، وتركت رقم هاتفها للتواصل.

وعقب الإعلامي  قائلا: "السيدة حاولت وضع الرسالة مع صوتها الانتخابي في صندوق الاقتراع حتى يصل إلى الرئيس، ولكن تم منعها نظرًا لمخالفة الإجراء".

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