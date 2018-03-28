  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:16 م
بحث متقدم
عبد الله السعيد

انفراجة جديدة في أزمة "السعيد" مع الأهلي

الرئيس السيسي

رسالة مؤلمة لـ"السيسى" من داخل صناديق الاقتراع

ه

مجدى عبد الغنى لـ"ناقد": "هتبصولنا فى المصلحة"

ب

بكري: "الإخوان سبب شائعة "العاصفة الترابية"

ارشفية

ناخب قبطي يفوز بعمرة لمشاركته فى "الرئاسية"

أبو العلا ماضي

ماضي يرفض عرضا مغريا خشية شماتة الإخوان

بالصور.. شوبير يظهر في تدريبات الأهلي

رسالة صادمة من "شوبير" لجهاز الفراعنة

شومان

"شومان" لـ"المصريون": بعض الفنانين جهلة سياسيًا

صورة الخبر

"السيسى" حاكم "مقدس" عند المصريين

ابراهيم السيد

مواطن عن تصويته بـ"الخمسة": "عشان ما نبقاش سوريا"

بكري: "الإخوان سبب شائعة "العاصفة الترابية"

الحياة السياسية

ب
ب

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

عمرو أديب يصف نساء "الإخوان" بلفظ خارج

#

بكري: إذا أمرني الرئيس بقطع رقبتي .. سأقطعها بلا تردد

#

نائب: فترة حكم الإخوان كانت جيدة

#

«الأرصاد» تصدم المواطنين بشأن «مغادرة المنازل»

الانتخابات

المظاهر

انتخابات الرئاسة

القليوبية

الرئاسية

قال النائب مصطفى بكرى، إن اللجان الإلكترونية للإخوان تنشر ادعاءات كاذبة عن توقع اندلاع عاصفة ترابية اليوم ويحذرون الناس من الخروج.

وأضاف فى عدة تدوينات نشرها على حسابه الخاص بـ"تويتر": "لقد أصيبوا بصدمة خروج المواطنين إلى صناديق الانتخاب، فراحوا ينشرون الادعاءات والأكاذيب بهدف إثارة الفزع والخوف للحيلولة دون اكتمال العرس الديمقراطي اليوم".

وتابع: "حقا اذا لم تستح فافعل ماشئت، شعب مصر ينتصر ويتحدي شائعاتهم ويخرج إلى اللجان ى عموم مصر كلها وتحيا مصر".

ووجه رسالة إلى الناخبين قائلًا: "إلى كل من يتكاسلون عن أداء واجبهم تجاه الوطن بزعم أن السيسي ناجح ناجح، أقول تأملوا مشهد سيدة تبلغ من العمر 101 عام وتصر على الذهاب لممارسة حقها الدستوري، تأملوا صورة المريض المحمول على كرسى ويصر على الحضور ليبعث برسالة لكل من يعنيه الامر".

وأردف: "تأملوا مشهد أمهات الشهداء وقد جئن يحملن صور أبنائهن الشهداء، قولوا لي ماذا أنتم فاعلون، هل ستفرطون في حقكم الدستوري وتخذلون الاسود الذين يقدمون أغلى مايملكون دفاعًا عنكم أم ستلحقون بالحشود أمام صناديق الانتخاب، انزل وشارك، أنت لا تقل وطنية عن كل هؤلاء".

وأضاف: "الحشود اليوم أفضل من أمس وأول أمس، النساء يتصدرن المشهد واللجان مكدسة، والشباب بدأ يزحف إلى اللجان وتحيا مصر"

واختتم تدويناته بقوله: "من يفرط في حقه الدستوري، لايحق له أن يشكو بعد ذلك، من يتخلي عن دوره طواعية يكتب شهادة وفاته امام الجميع".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا ظهر التوتر في اليوم الثاني للانتخابات ؟!

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة عامل فى الأهلى بسكتة قلبية
» بسبب "بوسة".. عامل يمزق خطيب شقيقته
» الذهب يرتفع مجددًا في الأسواق
» محافظ المنيا: انتظام جميع اللجان والمقرات الانتخابية في اليوم الثالث
» شاهد.. المباريات الودية المقبلة ومواعيدها للمنتخب الوطني
» أول تعليق من حياة الدرديري حول ظهورها على "الفراعين"
» رد ناري من سما المصري عن رقص الناخبات
» هدوء تام في لجان مصر الجديدة
» كلاب تأكل جثة شاب ملقاة في الشارع بأكتوبر
» مؤتمر تربية الأزهر يناقش التحديات التعليمية وتجديد الخطاب الديني
» إطلاق نار على موكب الرئيس السابق

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018