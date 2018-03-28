بالصور.. أبرز المظاهر الانتخابات الرئاسية في القليوبية

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية في محافظة القليوبية خلال اليوم الأول والثاني العديد من المظاهر والتي لفتت انتباه المواطنين وكانت حديث الجميع، وكان من أبرز تلك المظاهر هو أدلاء أكبر معمرتين بمحافظة القليوبية، بصوتهما في الانتخابات الرئاسية؛ الأولى سيدة 110 أعوام بمدرسة السلام بكفر شكر، والثانية سرية حسن سرور شعبان باللجنة 39 فرعية بقرية تل بني تميم بشبين القناطر عمرها 115 عامًا التي حرصت على التقاط الصور التذكارية لها مع المستشار أحمد المنوفي رئيس اللجنة الانتخابية.









كما شهدت اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد محمود راغب بقرية الحصة بطوخ بمحافظة القليوبية، توفد عدد من الناخبين على اللجان الانتخابية، معبرين عن فرحتهم بالعرس الديمقراطي، من خلال وصلات الرقص علي الأغاني الوطنية وأطلقت عدد من السيدات الزغاريد .

بينما ارتدي بعض الرجال ملابس وشعارات ملفتة للنظر وإعلام مصروصورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووقفهم إمام اللجان في مدينة بنها.

كما حرص عروسان على الإدلاء بصوتيهما بإحدى اللجان الانتخابية بحي غرب شبرا الخيمة.





وفي نفس السياق فقد أعلنت محافظة القليوبية، إجراء قرعة علنية لاختيار 22 من الناخبين وإهدائهم رحلات عمرة مجانا، بالتعاون بين المحافظة ورجال الأعمال .

وقالت المحافظة في بيان اليوم، إن القرعة تجرى على مستوى المراكز، مضيفا أن القرعة العلنية والسحب سيجريان على جميع من أدلوا بأصواتهم خلال 3 أيام الانتخابات، وستُعلن الأسماء ومقابلتهم بعد الانتخابات مباشرة .

كما أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، عن مكافأة 100 ألف جنيه لأعلى إيبارشية تصويتيا (أكثر من 40%) من إيبارشيات الأقباط الثلاث بالقليوبية، وكذا 100 ألف جنيه للكنيسة الإنجيلية، إذا حصلت على نفس النسبة (أكثر من 40%)، وذلك لوقوفهم جميعا صفا واحدا لمحاربة الإرهاب ودفع عجلة التنمية المستدامة بمصر .

وأوضح المحافظ، في تصريح صحفي له، عن منح كل مركز ومدينة وحي وصلت النسبة التصويتية له أكثر من 40% عمرتين في شهر شعبان، بمعدل 22 عمرة على مستوى جميع المراكز والأحياء .





في لفتة إنسانية قامت قوات الجيش والشرطة المشارِكة في تأمين الانتخابات الرئاسية بالقليوبية، بمساعدة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة لداخل اللجان للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.







كما شهدت لجان الانتخابات إقبال كبير من السيدات وكبار السن بينما لم يظهر إلاً القليل من الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية.







وعاودت لجان الاقتراع فتح أبوابها لليوم الثالث على التوالي أمام الناخبين، لاستكمال ماراثون الانتخابات الرئاسية الذي انطلق اول أمس الاثنين، ويتنافس فيه عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ويستمر التصويت حتى غد الأربعاء وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات .