"شومان" لـ"المصريون": بعض الفنانين جهلة سياسيًا

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ابتعد عدد من نجوم الفن عن دائرة الحياة السياسية وظلوا ضمن المشاهدين لما يحدث من حولهم خلال ثورتي يناير ويونيو ولم يلتفت أحد منهم الي الدخول في نقاش عبر الفضائيات أو مواقع التواصل الاجتماعي واختفوا من المشهد تمامًا لعدم الاحتكاك بما يحدث البعض منهم اكتفى بنزوله الانتخابات والبعض لم يصرح بالمشاركة فيها.

وقالت الناقدة الفنية حنان شومان إن صمت الفنانين يعود لخوفهم أو جهلهم بالأمور والأحداث التي تدور من حولهم فهما سببان ليس لهما ثالث تجعل الفنان يلتزم الصمت وعدم الحديث في السياسة.

وأضافت "شومان" لـ"المصريون": لا أجزم أو أؤكد أن ما يحدث فى السوق الفنى خوف فقط لكن ما أراه أن المصريين منذ 25 يناير يتحدثون عن السياسة بشكل كبير، لكن الفنانين على وجه الخصوص واجهوا الكثير من المشكلات بسبب آرائهم السياسية بخلاف المواطن العادي الذي يتحدث بحرية أكثر، وذلك يعود الى ما يناله الفنان من جماهيرية تجعله يحاسب على كلمة ينطقها.

وتابعت: "تحفظ بعض الفنانين بوجهة نظرهم لخوفهم من أي عواقب قد تنشأ بهذا الرأي وبذلك يحاول الابتعاد عن كل ما يهدد حياته الفنية.

واختتمت "شومان" قائلة: "لا يمكن لأى جهة أن تصدر تعليمات بعدم الحديث في السياسة سواء من كانت جهة ثقافية أو فنية، كما حدث قبل ذلك بعدم التصريح بانتماء الفنان الرياضى "أهلاوي" أو "زملكاوي".


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