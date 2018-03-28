نشطاء يكشفون خدعة الوفد الأمريكي

28 مارس 2018 - 12:49 م

وصف نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي واقعة استقبال وفد الكونجرس بقيادة ساشا توبريتش في المنوفية بالفضيحة الإعلامية الكبرى.

وقال أحد النشطاء إن ساشا توبريتش كان ضمن مؤيدي سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا في تغريده له عبر "تويتر": فضيحة إعلامية كبري، ساشا توبريتش اللي قالوا إنه مراقب من الكونجرس الأمريكي وكان يرقص بالعصا وياكل الفطير المشلتت في المنوفية طلع صاحب مؤسسة العلاقات بين دول حوض المتوسط وكمان استضافة أسامة كمال من قبل وكان مؤيد لسياسات، السيسي".

وتناقلت المواقع الإخبارية على لسانهما عبارات المديح والإطراء للعملية الانتخابية النزيهة والشفافة، وما إلى ذلك من عبارات.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 59 مليونًا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.