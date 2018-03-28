  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:20 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

رسالة مؤلمة لـ"السيسى" من داخل صناديق الاقتراع

ساشا دوربيتش

نشطاء يكشفون خدعة الوفد الأمريكي

موسى مصطفى موسى

"خالدعلى مش بطل قومى وكلامه فى الهجايص"

وجدي غنيم

شقيق الإسلامبولي لغنيم : فرّق بين الشتيمة واختلاف الرأي

بنى سويف

معمرتان 107 سنوات و88 سنة تصوتان ببنى سويف

هبة تحمل زوجها الي لجنة التصويت

هبة تعود من جديد وتحمل زوجها للتصويت بـ"الرئاسية"

ي

شائعات أزعجت المصريين عن "الانتخابات الرئاسية"

عبد الله السعيد

انفراجة جديدة في أزمة "السعيد" مع الأهلي

ه

مجدى عبد الغنى لـ"ناقد": "هتبصولنا فى المصلحة"

ب

بكري: "الإخوان سبب شائعة "العاصفة الترابية"

محافظ القليوبية يقود مسيرة حاشدة ببنها

قبلي وبحري

مسيرة المحافظ
مسيرة المحافظ

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

محافظ القليوبية يشارك فى إعداد خطة التنمية المستدامة 2018/2019

#

بدء تطوير ميادين القليوبية

#

افتتاح محطة مياه وصرف صحي بتكلفة 105 ملايين جنيه بالقليوبية

#

بالصور.. محافظ القليوبية يطعم رضيعًا ضد شلل الأطفال

قاد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية مسيرة حاشدة من أمام ديوان عام المحافظة حتي مديرية التربية والتعليم لحث المواطنين علي المشاركة في العملية الانتخابية.

كما تابع عشماوى لليوم الثالث على التوالي سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان بنطاق المحافظة، واطمأن على انتظام سير الانتخابات وتوفير كل سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية خاصة كبار السن وذوى الإعاقة. 

وأكد عشماوى إقبال الآلاف من الناخبين وانتظام سير العملية الانتخابية لليوم الثالث، مناشدًا جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الايجابية لاختيار رئيسهم والتاكيد على عزم وإصرار الشعب المصرى لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة . 

وقد بدأ المواطنون بمختلف مدن وقرى المحافظة فى التوافد على اللجان للإدلاء باصواتهم منذ فتح باب الاقتراع فى تمام الساعة التاسعة صباحا حيث يبلغ عدد الناخبين بمحافظة سوهاج ممن لهم حق التصويت 3 ملايين و49 ألف ناخب.






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا ظهر التوتر في اليوم الثاني للانتخابات ؟!

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» منافس السيسى يفتح النار على باسم يوسف وأيمن نور
» "الإخوان" يرون فى أردوغان الخليفة العثمانى
» "راتب" يزف بشرى سارة للجمعيات التعاونية
» "البرعى" يطالب برفع قضية على هذه الصحيفة بسبب هذا اللفظ
» الغيطي: "اللي مش هينتخب ميطلبش وظيفة"
» بالفيديو..اصطدام طائرتين "إسرائيلية وألمانية" بتل أبيب
» الزواج من ابن خالك المتوفى صدقة أو دعاء مستجاب
» كفيف : "علمولى على النجمة"
» "الكلب الضال" يشعل حربا بين دولتين..هل تعرف القصة؟
» وفاة عامل فى الأهلى بسكتة قلبية
» بسبب "بوسة".. عامل يمزق خطيب شقيقته

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018