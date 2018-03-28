لهذا السبب.. "السعيد" يتخلف عن العودة مع "الفراعنة"

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تخلف اللاعب عبد الله السعيد صانع ألعاب النادي الأهلي والمنتخب الوطني عن بعثة الفراعنة في سويسرا متجهًا إلى إنجلترا ومنها إلى فرنسا لقضاء فترة استجمام عقب أزمته في التوقيع للنادي الأهلي والزمالك.

يذكر أن المنتخب الوطني وقع في فخ الهزائم خلال معسكر سويسرا الذي انتهى بالهزيمة الأولى من البرتغال 2-1 والهزيمة الثانية ليلة أمس من اليونان 1- 0.

ويستعد المنتخب لانطلاق منافسات كأس العالم، حيث أسفرت القرعة عن وقوع الفراعنة في المجموعة الأولى التي تضم روسيا البلد المضيف بجانب السعودية وأوروجواي في البطولة التي ستنطلق 14 يونيو المقبل.


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