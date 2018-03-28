  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:20 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

رسالة مؤلمة لـ"السيسى" من داخل صناديق الاقتراع

ساشا دوربيتش

نشطاء يكشفون خدعة الوفد الأمريكي

موسى مصطفى موسى

"خالدعلى مش بطل قومى وكلامه فى الهجايص"

وجدي غنيم

شقيق الإسلامبولي لغنيم : فرّق بين الشتيمة واختلاف الرأي

بنى سويف

معمرتان 107 سنوات و88 سنة تصوتان ببنى سويف

هبة تحمل زوجها الي لجنة التصويت

هبة تعود من جديد وتحمل زوجها للتصويت بـ"الرئاسية"

ي

شائعات أزعجت المصريين عن "الانتخابات الرئاسية"

عبد الله السعيد

انفراجة جديدة في أزمة "السعيد" مع الأهلي

ه

مجدى عبد الغنى لـ"ناقد": "هتبصولنا فى المصلحة"

ب

بكري: "الإخوان سبب شائعة "العاصفة الترابية"

"العدل": مدحت شلبى نموذج للجهل والتعصب

آخر الأخبار

ي
ي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

مذكرة تفاهم بين ميناء الإسكندرية و"كوبر السلوفينى"

#

حصول مركز "النديم" على جائزة العفو الدولية لعام 2018

#

مدحت شلبي يعلق على «السوبر المصري»

#

"شلبي" تكشف لـ"المصريون" تفاصيل أحداث نقابة مهندسي الإسكندرية

شن السيناريست مدحت العدل هجومًا عنيفًا على المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبى، على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة حيث وصفه بأنه "نموذج فج لثقل الظل والجهل والتعصب الكروى"، مصطحبًا معها عبارة "يا ساتر يا رب".

وكان لاعب الزمالك السابق أحمد مجدى قد نشر تدوينة قال فيها: "للأسف الشديد الكرة في مصر كلها أهواء شخصية وتعصب ممكن مذيع كره قدم يرفع اللاعب للسماء وممكن ينزلوا الأرض".

وأضاف، "ويقنع الناس اللي بتتفرج إن اللاعب لا يصلح للعب الدولي بجد الناس تتقي الله في عملها وتذيع المباراة بدون آراء شخصية أو تحليل لاعب الكرة في الآخر إنسان ولازم يخد حقه بدون أي انتماء" .

وقد تفاعل بعض من متابعيه علي "تويتر" حيث وجه محمد عبد الهادي، حديثه لـ"العدل" قائلًا: "مكنتش أتمنى من حضرتك إنك تذكر اسمه خد بقى الفترة اللى جايه شرشحة على قناته ويبتدى يشتغل شغل النسوان بتاعه".

فيما رد العدل، قائلًا:"ولا يهمك إحنا قدها و قدود".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا ظهر التوتر في اليوم الثاني للانتخابات ؟!

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» منافس السيسى يفتح النار على باسم يوسف وأيمن نور
» "الإخوان" يرون فى أردوغان الخليفة العثمانى
» "راتب" يزف بشرى سارة للجمعيات التعاونية
» "البرعى" يطالب برفع قضية على هذه الصحيفة بسبب هذا اللفظ
» الغيطي: "اللي مش هينتخب ميطلبش وظيفة"
» بالفيديو..اصطدام طائرتين "إسرائيلية وألمانية" بتل أبيب
» الزواج من ابن خالك المتوفى صدقة أو دعاء مستجاب
» كفيف : "علمولى على النجمة"
» "الكلب الضال" يشعل حربا بين دولتين..هل تعرف القصة؟
» وفاة عامل فى الأهلى بسكتة قلبية
» بسبب "بوسة".. عامل يمزق خطيب شقيقته

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018