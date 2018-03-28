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دورة تدريبية لرفع الوعى النقابى فى بناء النقابات المستقلة

الحياة السياسية

دار الخدمات
دار الخدمات

حنان حمدتو

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تنظم دار الخدمات النقابية والعمالية دورة تدريبية بالتعاون مع المؤتمر الدائم للمرأة العاملة  بهدف رفع الوعى النقابى لدى العمال فى ظل المرحلة الجديدة المليئة بالتحديات.

وقالت دار الخدمات فى بيان لها: "هدف الدورة التدريبية رفع الوعى النقابى لدى العمال المصريين بما يمكنهم من امتلاك المعرفة الضرورية لبناء نقاباتهم المستقلة والديمقراطية وإعادة توفيق أوضاعها طبقا لقانون المنظمات النقابية الجديد رقم (213 لسنة 2018) الذى يعطى للعمال حقهم فى تشكيل نقاباتهم بحرية وحقهم فى الانضمام اليها طواعية دون إجبار وعلى أسس معايير العمل الدولية التى صادقت عليها مصر".

 وتابع البيان: "إن عمال مصر وعاملاتها مدعوون اليوم للبدء فى تشكيل نقاباتهم المستقلة وللعمل من أجل استكمال حقهم فى توفيق أوضاع نقاباتهم طبقا للقانون لاستعادة قوتها وبناء منظماتهم النقابية الديمقراطية التى تعبر عن مصالحهم" .

 ووفق البيان تقام الدورة التدريبية بالنقابات المختلفة حول مبادئ وقيم العمل النقابى الديمقراطى بمحافظة القاهرة على أن تنظم دار الخدمات هذه الدورة بشكل أسبوعى فى كل محافظة من محافظات مصر على التوالى لمدة شهرين حتى يتسنى لجميع عمال مصر أن يتقدموا بأوراقهم لتأسيس نقاباتهم أو لإعادة توفيق أوضاعها وتتضمن الدورة التدريبية عدد من الموضوعات الأساسية على مدار اليومين تأتى كمفهوم و قيم ومبادىء العمل النقابى وكيف نبنى نقابة ديمقراطية فاعلة  والاتفاقيات الدولية الأساسية بشأن الحرية النقابية ومقارنتها بالدستور وقانون المنظمات النقابية وكيفية توفيق النقابات لأوضاعها وكيفية تأسيس النقابات الجديدة .


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