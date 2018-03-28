شقيق الإسلامبولي لغنيم : فرّق بين الشتيمة واختلاف الرأي

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الحياة السياسية

وجدي غنيم
وجدي غنيم

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الجماعة الإسلامية

الانتخابات الرئاسية

وجدي غنيم

محمد شوقي الأإسلامبولي

قال محمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي - قاتل الرئيس الراحل أنور السادات-  إن تصريحات القيادي الإخواني  وجدي غنيم في حق  الجماعة الاسلامية غير صحيحة.

وأضاف علي حسابه الشخصي علي تويتر أن هناك فرق بين الاختلاف في الرأي وبين السباب ، حيث يزيد الأخير في الشقاق بين المسلمين ، بحسب قوله.

جاء هذا عقب اتهام القيادي الإخواني وجدي غنيم الجماعة الإسلامية بالنفاق والخيانة، عقب تصريحات حزب البناء والتنمية في تركه لأعضائه حرية في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ، التي تجري حاليا.

وقال غنيم  في فيديو له علي موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب": هل نسيت الجماعة الإسلامية تاريخها، وأصبحت كحزب النور حاليا في سياسته، مؤكدا أن من يشارك في الانتخابات يستحق كل الألفاظ من النفاق والخيانة وغيرها.

وأشار إلي أن الجماعة الإسلامية بمشاركتها في الانتخابات الرئاسية ستحصد من الآثام والذنوب ما لا تتوقعه ، وعلي رأسهم عبود الزمر ، بحسب قوله.


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