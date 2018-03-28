"خالدعلى مش بطل قومى وكلامه فى الهجايص"

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السيسي

خالد علي

موسى مصطفى موسى

منافس السيسى

انتقد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الأوحد المنافس للرئيس عبد الفتاح السيسى، المواقف السياسية للمحامى الحقوقى خالد على، واصفه بأنه ليس له وزن وأسهم فى الشارع، وأن كل ما يُقال عنه كذب، متابعا:"كلامه كله فى الهجايص".

وأضاف موسى فى حوار له مع "المصريون":"من دفع به للترشح للرئاسية هو حمدين صباحى، ومن هنا أوجه تساؤلًا لـ"صباحى": "أنت منزلتش ليه؟.. ومين خالد على مش بطل قومى ومش عايز اتكلم فى حياته الخاصة، وبالمناسبة أحترم صباحى لكن لماذا لم يعمل على الترشح وكان من الممكن أن يحقق أرقامًا".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية فى البلاد تجرى من الفترة 26 وحتى 28 من الشهر الجارى، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام رئيس حزب الغد.


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