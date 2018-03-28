» بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعرض آخر أحداث ثالث أيام "الرئاسية"

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بث مباشر.. مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

عبدالفتاح السيسي

الانتخابات

مؤتمر

الرئيس

بدأت منذ قليل فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لعرض آخر أحداث اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية التي انطلقت أمس الأول بين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والمرشح المهندس موسى مصطفى موسى.

ويعلن المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة، كل التفاصيل الخاصة باليوم الثالث للانتخابات، وكيف كانت مشاركة المواطنين بالعملية الانتخابية لاختيار رئيس مصر القادم، وهل واجه مسئولو اللجان الانتخابية أى عقبات أم لا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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