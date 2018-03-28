» دكتورة جامعية تركب حصانا أمام لجان الاقتراع

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أستاذة جامعية

لجان بلقيس

ركوب حصان

الانتخابات لرئاسية

قامت الدكتورة الجامعية مرفت الفرخ، اليوم الأربعاء بركوب حصانا للوصول  للجان بلقاس بمحافظة الدقهلية لأجل الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

وقالت  الفرخ بأنها تحب بلدها وخاصة مدينة بلقاس التى هى مسقط رأسها، معربة عن سعادتها بالحشد الجماهيري وخاصة من جانب السيدات.

  جاء هذا فى أجواء احتفالية أشبه بالأفراح اصطحب فيها المزمار البلدى، حيث جابت الفرخ  اللجان لحشد الناخببن للخروج للأدلاء بأصواتهم. فى مشهد احتفالى رائع، بحسب وصفها.


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