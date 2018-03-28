أول تعليق لـ«الوطنية للانتخابات» على تصويت مبارك

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الانتخابات الرئاسية

مبارك

الوطنية للانتخابات

علّق المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، على إدلاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بصوته في الانتخابات الرئاسية، قائلًا "وفقًا للقانون له حق التصويت، مادام اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وهو غير ممنوع من ممارسة حقوقه السياسية، ما دام غير صادر ضده حكم نهائي".

وردًا على سؤال حول منع مبارك من مباشرة حقوقه السياسية، أجاب، المتحدث باسم الهيئة: "أنا بتكلم في العموم، إذا كان مقيدًا في سجلات الناخبين وما لم يصدر بحقه حكم فله حق التصويت".

وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد أدلى بصوته، ظهر اليوم، بمدرسة مصر الجديدة الرسمية للغات بلجنة فرعية رقم 11، رقم 1142.



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