» «وزير الدفاع» للناخبات: والله أنتم أفضل سيدات العالم

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تفقد الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الأربعاء، سير العملية الانتخابية داخل لجان الانتخابات الرئاسية في مدينة بنها، رافقه خلال الجولة اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية وعدد من القيادات بالمحافظة واللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية وعدد من قيادات القوات المسلحة.

وتفقد الوزير خلال جولته لجنتي مدرستي ابن خلدون الابتدائية و25 يناير بمنطقة الفلل ببنها واطمأن علي سير العملية الانتخابية فيما استقبل الناخبين الوزير بالهتافات والزغاريد ورددوا عبارات "الجيش والشرطة والشعب أيد واحدة" و"بنحبك يا سيسي" و"تحيا مصر" فيما تم تشغيل الأغاني خلال الزيارة حيث حيا الوزير المواطنين وصافح بعضهم داخل اللجان الانتخابية.

وأشاد الوزير بالسيدات المتواجدات داخل اللجان وقال لهم "والله العظيم أنتم أمل مصر وأحسن سيدات في العالم".

كما تفقد الوزير قوات التأمين باللجان وحرص على التأكد من سلامة الوجبات المقدمة لهم وتابع الوزير بالحديث مع عدد من قيادات الجيش والمجندين بلجنة 25 يناير وقال لمجند "والله انتم درع مصر".

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