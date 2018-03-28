» 22 لاعبًا في قائمة المصري لمواجهة الاتحاد

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الاتحاد

المصريون

المصرى

أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق المصرى، عن قائمة فريقه، استعدادًا للمباراة المؤجلة أمام الاتحاد السكندري، المقرر لها السبت المقبل، من منافسات الجولة الخامسة والعشرين في بطولة الدوري العام.

وضمت القائمة 22 لاعبًا، وهم:

حراسة المرمى: أحمد مسعود، وأحمد بوسكا، ومحمود السيد.

خط الدفاع: إسلام صلاح، ومحمد شطة، وأحمد عبد الموجود، وعبد الله الشامى، ومحمد حمدى، وأحمد منصور، وإسلام سرى.

خط الوسط: محمد أبو شعيشع، ومصطفى مارسيلو، وعمرو موسى، فريد شوقى، عبد الناصر دى ماريا، أحمد شكرى، إسلام عيسى، عبدالله بيكا.

خط الهجوم: أحمد جمعة، اريستيد بانسيه، محمد جريندو، أيسوف واتارا لخط الهجوم.


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