تصريح ناري من حسام بدراوي عن الانتخابات

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انتقد الدكتور حسام بدراوي، آخر أمين عام للحزب الوطني المنحل، بعض المشاهد التي صاحبت العملية الانتخابية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا توجد منافسة نهائيًا وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ضعف نسب الإقبال.

وكتب «بدراوي» عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» :« تلوين الإصبع بالأحمر بعد التصويت،طريقه لمنع الناخب من تكرار إدلاءه بصوته في اكثر من لجنه عندما كان الإنتخاب بالبطاقه الإنتخابيه التي يتم تزويرها، وكانت قوائم الناخبين سر من أسرار الدولة.. الآن التصويت بتحقيق الشخصيه وقوائم الناخبين منشوره ويمكن التأكد منها الحبر علي الإصبع ليه؟!».

وتابع :« سأكون أسعد مواطن بذهاب الناخبين إلي صناديق الإقتراع، ولكني لا أفهم الرقص والغناء والميكروفونات العالية .. الرسالة للعالم ستكون بإحصاءات رسمية لنسب الحضور وليس بالاحتفال المغالي فيه».

واختتم «بدراوي» كلامه مشددًا :« ولكني أنبه أن عدم وجود منافسة نهائيا، عامل سيؤثر سلبا علي نسب الحضور والا كنا لا نفهم طبيعة الإنسان».


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