» «كابيلو» يعلن استقالته من "جيانجسو" الصيني

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المصريون

فابيو كابيلو

جيانجسو سونينج

أعلن الإيطالي فابيو كابيلو، المدير الفني لفريق جيانجسو سونينج، استقالته من منصبه، وذلك «لأسباب شخصية»، وفقا لما أعلنه النادي الصيني اليوم الأربعاء.

وصرح النادي لوكالة أنباء (شينخوا) الرسمية للأنباء أن «كابيلو قدم استقالته قبل انتهاء مدة العقد لأسباب شخصية والنادي قبلها».

وسيكون المدرب الروماني كوزمين أولاريو (48 عامًا) هو المدير الفني الجديد لجيانجسو سونينج، بديلا لكابيلو الذي سيستمر تعاونه مع النادي الصيني كمستشار.

وكان الإيطالي المخضرم (71 عاما)، الذي درب ريال مدريد ويوفنتوس وروما وميلان ومنتخبي إنجلترا وروسيا، قد تولى في يونيو عام 2017 المسئولية الفنية لجيانجسو سونينج حيث كان في ترتيب متأخر بجدول الدوري الصيني الممتاز، رغم أنه كان وصيفه قبل عامين.

إلا أن كابيلو لم ينجح في تحقيق نتائج إيجابية واكتفى بالبقاء في دوري الأضواء بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر من أصل 16 فريقًا.

ولا يزال الفريق في نفس المركز بالموسم الجديد بعد ثلاثة جولات على بدايته، حيث حقق انتصارا وحيدا ومني بهزيمتين.

ورغم عدم الكشف عن الأسباب المحددة لرحيل كابيلو، إلا أن الصحافة الرياضية ترجح أن هذا قد يكون نتيجة للخلافات بين المدرب الإيطالي وإدارة النادي، وربما أيضا بسبب خلافاته مع نجوم الفريق الأول، مثل البرازيلي أليكس تيكسيرا.

ويذكر أنه قبل التعاقد مع النادي الصيني، ظل كابيلو دون عمل بعد استقالته من تدريب المنتخب الروسي عام 2015.

وعلى الجانب الآخر، فيتمتع الروماني أولاريو، الذي وصل بالفعل لمدينة نانينج (جنوب)، بخبرة كبيرة في تدريب الأندية الآسيوية حيث نجح في التتويج بعدة ألقاب مع فرق سعودية وقطرية وإماراتية.

وعلى الرغم من الموسم الجديد من الدوري الصيني بدأ بالكاد، فلا يعد جيانجسو سونينج الفريق الوحيد الذي غير إدارته الفنية، حيث عُين الألماني بيرند شوستر (58 عاما) الأسبوع الماضي مدربا لفريق داليان يفانج خلفا للصيني ما لين المقال لسوء النتائج.


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