من لم يصوت في الانتخابات قد يحول للجنايات

28 مارس 2018 - 07:06 م

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك إجراءات ستتبع عقب الانتهاء من العملية الانتخابية من خلال كشوف الناخبين بشأن الممتنعين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف "لاشين"، خلال لقاء حصري عبر القناة "الأولى المصرية"، أنه "سيتم مراجعة كشوف الناخبين وسيتضح منها من لم يشارك أو يدلى بصوته، ومن لم يدل بصوته سيحرر محضرًا من قبل الهيئة ضده، وسيرسل إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأوضح أن "النيابة العامة أمامها طريقان إما أن تصدر أمراً جنائياً أو تقدمه للمحكمة، وفى هذه الحالة سيتم تطبيق الغرامة وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

وأشار إلى أن "الغرامة المالية لمن لا يشارك في الانتخابات منصوص عليها في قانون الانتخابات الرئاسية"، وفقًا لرئيس الهيئة.



