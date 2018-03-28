تركيا ترفض إقامة شقيق«الإسلامبولي» على أراضيها ‎

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الكاتب الصحفي جمال سلطان

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تركيا

ترحيل

إقامة

خالد الاسلامبولي

نشر أحد النشطاء على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» صورة تجمعه بمحمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مؤكدًا أن السلطات التركية رفضت إعطائه الإقامة الإنسانية.

وكتب الناشط ويدعى أيمن أمين :« تم استدعاء شقيق خالد الإسلامبولي اليوم للجهات الأمنية في تركيا وتم إبلاغه برفض إعطاءه الإقامة الإنسانية وعدم رفع المراقبة من عليه ولن يتم ترحيله».

وتابع:" من المعروف أن شقيق ا?س?مبولي وضع تحت الإحتجاز ستة أشهر في تركيا واطلق سراحه بعد ما افرجت عنه المحكمة التركية ورفع اسمه من قائمة ا?مم المتحدة".


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