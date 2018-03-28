تركيا ترفض إقامة شقيق«الإسلامبولي» على أراضيها ‎

28 مارس 2018 - 07:11 م

نشر أحد النشطاء على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» صورة تجمعه بمحمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مؤكدًا أن السلطات التركية رفضت إعطائه الإقامة الإنسانية.

وكتب الناشط ويدعى أيمن أمين :« تم استدعاء شقيق خالد الإسلامبولي اليوم للجهات الأمنية في تركيا وتم إبلاغه برفض إعطاءه الإقامة الإنسانية وعدم رفع المراقبة من عليه ولن يتم ترحيله».

وتابع:" من المعروف أن شقيق ا?س?مبولي وضع تحت الإحتجاز ستة أشهر في تركيا واطلق سراحه بعد ما افرجت عنه المحكمة التركية ورفع اسمه من قائمة ا?مم المتحدة".

تم استدعاء شقيق خالد ا?س?مبولي اليوم للجهات الامنية في تركيا

وتم أب?غه برفض اعطاءه ا?قامة ا?نسانية وعدم رفع المراقبة من عليه

ولن يتم ترحيله pic.twitter.com/HBHBzmBoUN — ايمن امين (@aem222an) 28 مارس، 2018