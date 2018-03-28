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الكاتب الصحفي جمال سلطان

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قانونيون لـ"العليا للانتخابات": الـ500 جنيه تهديد لا يمكن تنفيذه

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ارشيفية

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جاء قرار الهيئة العليا للانتخابات بخصوص تغريم من يمتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الحالية 500 جنيه كغرامة قانونية سيتم تطبيقها بمعرفة الهيئة ليفتح العديد من التساؤلات من جانب خبراء القانون والحقوقيين عن مدى قانونية القرار ودستوريته وإمكانية تنفيذه في الشارع المصري.

القرار كشف عنه المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، عن تطبيق الغرامة القانونية على المتخلفين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية والمقدرة بـ500 جنيه.

ومن جانبه قال المحامي الحقوقي، عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، إن النص التشريعي يفرض غرامة على المتخلف عن التصويت، وذلك وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، غير أن ذلك القانون من الأساس مشوب بعدم الدستورية.

وخلال حديثه لـ"المصريون"، أضاف "عبد السلام"، أن المشاركة في التصويت، سواء المحلية أو البرلمانية أو الرئاسية واجب، ولكنه حق مكتسب، ومن ثم لا يجوز المعاقبة على حق مكتسب.

المحامي الحقوقي، نوه بأنه منذ صدور القانون وحتى الآن لم يتم تفعيله، بل من الصعب تفعيله، وظل القانون «مجمدًا»، مبررًا ذلك بأن الدولة لن تتمكن الحكومة من جمع الغرامات، فضلًا عن أنه سيحدث ضجة مجتمعية.

وبرأي نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، فإن الأجهزة الأمنية عليها أن لا تسمح بحدوث ذلك، وإلا سيكون له نتائج لا تُحمد عقباها، ومن المتوقع أن ينتج عنه حالة سخط عارمة وتكدير للأمن والسلم العام.

واختتم عبد السلام حديثه، قائلًا: "هذا نوع من الاستعداء للشعب، حيث إن نسبة الذين لم يصوتوا مرتفعة جدًا، وجمع غرامة منهم ليست سهلة".

ومن جهته أكد المحامي والحقوقي أسعد هيكل، أن عملية التلويح بمعاقبة المواطنين بتوقيع غرامة قدرها 500 جنيه على من تخلف منهم عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو أمر غير دستوري، ولا يتفق مع المادة 87 من الدستور.

وأضاف "هيكل"، أنه صحيح أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة واجب وطني، لكن الترشح أو المشاركة في الانتخابات وإبداء الرأي، هي كلها أمور من قبيل الحقوق السياسية، وليست من الالتزامات، والحق الذي يقرره الدستور للمواطن، يجوز له أن يباشره أو يمتنع عن مباشرته.

وأكد الحقوقي أنه ما يجعل عقاب من لا يريد مباشرة حقه في الانتخاب أو إبداء الرأي، بموجب نص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية هو تهديد وتلويح يشوبه عيب عدم الدستورية، كما أنه يستحيل عملًا أن تحيل النيابة العامة عشرات الملايين من المواطنين إلي المحاكمة لمعاقبتهم بموجب هذا النص، فالأمر هنا يتطلب تحقيق من النيابة، ثم قرار اتهام، ثم انعقاد محكمة، وهذه أمور مستحيل على وزارة العدل أن تقوم بها في ظل تكدس القضايا وعدم وجود عدد كافٍ من أعضاء النيابة والقضاة، لإنجاز القضايا العادية، فما هو الحال إذا افترضنا أننا أمام ثلاثين أو أربعين مليون قضية امتناع عن مباشرة حق الانتخاب.

وأوضح هيكل علي، أن هذا شيء مستحيل تطبيقه عملًا، وأنا شخصيًا أضعه في سياق محاولة ترهيب للمواطن كي يمارس حق قرره له الدستور هو لا يريد ممارسته.



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