» «لو وصلت الغرامة لبيع عفش بيتي مش هنتخبه»

28 مارس 2018 - 07:38 م

قال كريم حسين أدمن صفحة "أسف ياريس" المؤيدة للرئيس الأسبق حسني مبارك، إنه لن يشارك في الانتخابات الرئاسية الحالية ،حتى لو تم تطبيق الغرامة التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.

وكتب مؤسس صفحة "أسف ياريس " على صفحته الشخصية "فيس بوك":"والذي نفسي بيده لو وصلت الغرامة الي إني ابيع عفش بيتي برضة ما هنزل انتخبه ولو كان فيها موتي ".

وكان المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات،أعلن إنه سيتم تطبيق غرامة 500 جنيه مصري لمن لم يشارك فى الانتخابات الرئاسية طبقًا للقانون.

وينتهي التصويت في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء والذي استمر لمدة 3 أيام بداية من الاثنين الماضي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد نفت أمس الثلاثاء، مد فترة التصويت يوما إضافيا وأعلنت أن الصناديق سوف تغلق في التاسعة من مساء اليوم.