» وفاة والدة مدير المنتخب الوطني

28 مارس 2018 - 07:46 م

توفيت والدة إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، عقب ساعات قليلة من عودته مع بعثة الفراعنة من سويسرا اليوم الأربعاء.

وعلم والدة لهيطة، بخبر الوفاة عقب عودته من سويسرا، ليتوجه مباشرة لمنزل والدته لمتابعة إجراءات تشييع الجنازة والعزاء.

ومن المنتظر أن يتم تشيع جثمان والدة مدير المنتخب، بعد صلاة الظهر غدا الخميس، من مسجد مصطفى محمود، على أن يقام العزاء في مسجد عمر مكرم.