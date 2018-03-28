» شاهد.. كيف يستقبل«ميسي» و«رونالدو» محمد صلاح

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وصف الصحفي البريطاني «ديفي أكوب»، انحناء الطفلين لمحمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، خلال حفل في إحدى المدارس البريطانية، بسيناريو استقبال ميسي وكريستيانو رونالدو للنجم المصري.

وكتب الصحفي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عندما يلتقي ميسي ورونالدو بـ«صلاح».

وكان محمد صلاح، شارك اليوم، الأربعاء، في خدعة كوميدية للمعلقين الصغار في مدينة ليفربول، فور وصوله لإنجلترا بعد انتهاء معسكر الفراعنة.

وكان صلاح تألق في مباراة مصر والبرتغال الودية حيث سجل هدف مصر الوحيد في المباراة والتي انتهت بفوز البرتغال بنتيجة هدفين لهدف.

يذكر أن «صلاح»، سجل مع ليفربول بالموسم الحالي 36 هدفًا في كافة المسابقات والبطولات التي شارك فيها النادي الإنجليزي.


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