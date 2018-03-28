محادثات سرية لمنع «مسيرة العودة الكبرى»

28 مارس 2018 - 09:00 م

كشف موقع "ميدل ايست مونيتور" البريطاني، عن محادثات "سرية" تجري بين إسرائيل والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية؛ بهدف منع "مسيرة العودة الكبرى" التي خطط لها الفلسطينيون في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسبما كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية.

وأوضح الموقع أن هذه المسيرة تهدف للاحتفال بيوم الأرض وذكرى "النكبة" لتأسيس دولة إسرائيل على الأرض الفلسطينية، في حين، تخطط الولايات المتحدة لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في مايو في الذكرى السبعين لاستقلال الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن هناك مخاوف مشتركة بين البلدان الأربعة من أن تتحول المسيرة إلى العنف وتثير شرارة الاضطرابات في جميع أنحاء المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في "مسيرة العودة" التي تنظمها "حماس" على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، يوم الجمعة المقبل، مما أثار مخاوف من أن يؤدي العنف إلى إثارة الاضطرابات الإقليمية، إذ قال رئيس جيش الدفاع الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، إن "الوضع المضطرب للغاية يتطلب يقظة دائمة".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية إن مصدر أمني فلسطيني كبير قال لموقع "إيلاف"، الذي مقره لندن، إن عدة اجتماعات سرية عقدت بين مسئولين أمنيين من إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية.

وأضاف مصدر أمني آخر في السلطة الفلسطينية أن الاجتماع الأخير، الذي عقد في قاعدة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، حضره مسئولون أمنيون مصريون، لافتًا إلى أنه من المخطط عقد المزيد من الاجتماعات الفترة المقبلة.

كما أشارت "إسرائيل هيوم" إلى أن السلطة الفلسطينية أثارت مخاوف من أن مسيرة غزة يمكن أن تنشر العنف في جميع أنحاء الضفة الغربية، في حين يشعر الأردن بالقلق من أن أعمال الشغب في الضفة الغربية يمكن أن تمتد إلى أراضيه.

ويقال إن مصر تخاف من فقدان السيطرة على الحدود مع غزة في حين يتجه عشرات الآلاف من الفلسطينيين نحو إسرائيل، عبر معبر رفح، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام بعض الفلسطينيين باختراق الحدود.

في المقابل، أصدرت قوات الأمن الفلسطينية تعليماتها بالسماح بالاحتجاجات التضامنية في الضفة الغربية، لكن صدرت الأوامر لمنعهم من الوصول إلى نقاط التفتيش الإسرائيلية والاشتباك مع قوات الاحتلال.

وفي السياق ذاته، ألمح مسئول رفيع في السلطة الفلسطينية "في حين أن الخلاف الدبلوماسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية قد جعل من الصعب عليهم أن يثقوا ببعضهم البعض، إلا أن التنسيق الأمني ??بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية يبقى مهنياً".

من جهتها، تعزز قوات الاحتلال الإسرائيلي وجودها على الحدود مع قطاع غزة والضفة الغربية، استعدادًا للاحتجاجات الفلسطينية، كما قام الجيش الإسرائيلي بنشر آليات ثقيلة وقناصة على طول الحدود، وسيتم دعم الجنود من قبل قوات الشرطة.

ونوه رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، في تصريحات لصحيفة "إسرائيل هيوم" يوم الاثنين "أن الوضع المضطرب للغاية في القطاع الفلسطيني يفرض علينا البقاء يقظين بشكل مستمر".

وقالت شرطة الحدود إنه إذا لزم الأمر سيتم استخدام تدبير جديد لمكافحة الحشود – وهو استخدام طائرات بدون طيار يمكنها إسقاط الغاز المسيل للدموع على المسيرة.

وأوضح مسئول كبير في وزارة الدفاع أن "جيش الدفاع الإسرائيلي سيتصدى إلى أحداث يوم الجمعة على حدود غزة بكامل قواته، من قوات الشرطة وشرطة الحدود ستنشران أيضا في المنطقة وسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا للحفاظ على النظام."

وأصدرت تعليمات للجنود بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتقليل من عدد الضحايا الفلسطينيين، بينما قالت مصادر فلسطينية إن إسرائيل أسقطت المئات من النشطاء عبر غزة وحذرت السكان من الاقتراب من الحدود.

وقال مفوض الشرطة روني الشيخ، يوم الاثنين، إن قواته تنسق مع الجيش و"مستعدة لأي سيناريو".

وأعلنت الحركات الوطنية والإسلامية الفلسطينية في بداية هذا الأسبوع، أن احتجاجًا "غير مسبوق" يطلق عليه "مسيرة العودة الكبرى" من المقرر أن يغادر معبر رفح الحدودي في جنوب قطاع غزة في 31 مارس ويتوجه شمالًا نحو الحدود مع إسرائيل، في المقابل أسقط الإسرائيليون آلاف المنشورات عبر غزة، محذرين السكان من الاقتراب من الحدود.

ودعمت "حماس" مسيرة العودة، إذ قال القيادي بالحركة صلاح البردويل أن "مسيرة العودة تبدأ في 30 مارس، وتصل ذروتها بالعودة الحقيقية للاجئين في 15مايو في الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية" العام 1948.