» إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

28 مارس 2018 - 09:08 م

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 28 عقدة جنوبية و الضغط 1002 مللى بار وارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار وحالة البحر مضطرب؛ وذلك حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وشدد اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديري الموانئ باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.