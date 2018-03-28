» «جلال»: عودة "عبد الشافي" للزمالك مكسب

28 مارس 2018 - 09:22 م

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للزمالك، عن رغبة القلعة البيضاء في ضم محمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة، والمعار لصفوف الفتح السعودي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد "جلال"، أن عبد الشافي سيكون أفضل اختيار لتدعيم مركز الظهير الأيسر، مضيفًا أنه لاعب كبير ويعشق الفريق الأبيض، وقدم موسما قويًا بالدوري السعودي.

وشدد على أن "عبد الشافي"، لاعب دولي يتمتع بالخبرات الكبيرة، وهو ما يجعل عودته للزمالك مكسبًا كبيرًا وإضافة من العيار الثقيل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلى، يوم 2 إبريل المقبل، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.



