وزير زراعة الإخوان: هذا ما أتمناه بعد الانتخابات

28 مارس 2018 - 09:35 م

تمنى الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة في حكومة الدكتور هشام قنديل في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، أن تحدث طفرة في مصر عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية الحالية.

وكتب يوسف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتمنى بعد انتهاء الانتخابات والتصويت الكاسح ، واستقرار الحكومة،أن تنطلق البلاد في طفرة حقيقية في الاقتصاد شاملا كافة الجوانب والسياسة في كل الجوانب والمجتمع في طبقتيه الباقيتين".

ويتنافس في الانتخابات الحالية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى مرشح حزب "الغد".

وتشير التوقعات إلى اكتساح السيسي للانتخابات الرئاسية ليشغل منصب رئيس الجمهورية لمدة رئاسية ثانية.