مؤشرات أولية.. 2451 صوت للسيسي و64 لـ موسي بإحدى لجان الشرقية

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن النتائج الأولية للجنة 37 مدرسة ميت ردين الابتدائية بمركز أبو حماد بالشرقية، عدد من لهم حق في التصويت نحو 5036، وعدد الأصوات للرئيس السيسي 2451، وموسى مصطفى موسى 64 وباطل 164.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": " الفرز مازال مستمر في كافة محافظات الجمهورية".

ولفت إلى أن الهيئة العليا للانتخابات رفضت مد فترة الانتخاب ليوم رابع، نظرا لأن الوقت تأخر وسوء أحوال جوية.


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