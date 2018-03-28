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"السيسى" 603 صوت مقابل 50 صوتا لموسى مصطفى بالمنيا

قبلي وبحري

نتائجج الفرز بالميا
نتائجج الفرز بالميا

جمال زكى

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محافظة المنيا

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لاانتخابات الرئاسة

اكتسح عبد الفتاح السيسي نتائج فرز الاصوات داخل اول لجنة ينتهي بها الفرز بمحافظة المنيا، ومقرها المدرسة الابتدائية بالقشيري .

بلغ عدد من ادلوا باصواتهم امام اللجنة 730الأصوات الباطلة 77  والصحيحة 653

 وقد حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 603 صوتا بينما حصل المرشح موسى مصطفى على 50 صوتا

بينما أظهرت المؤشرات الأولية لفرز لجنة 51 بمدرسة قرية زهره حصول السيسي علي 1207 صوتًا مقابل 125 لموسي مصطفي موسي من اجمالي 1592 ناخب مقيدين باللجنة وبلغ عدد الأصوات الباطلة 260 صوتًا.

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الاثنين الموافق 2 أبريل المقبل بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وتعلن الهيئة خلال المؤتمر نتائج الحصر العددي للأصوات. .وعدد الأصوات الصحيحة و الباطلة. والأصوات التي حصل عليها كل مرشح وذلك بعد ضم نتيجة انتخابات المصريين في الخارج والداخل .

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