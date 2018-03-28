128671 أدلوا بأصواتهم بالبحر الأحمر.. وحلايب في المقدمة

28 مارس 2018 - 11:12 م

أعلن الدكتور رضا النجار، منسق ائتلاف الجمعيات الأهلية بالبحر الأحمر، أن غرفة عمليات رصدت قيام 128671 بالإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية قبل دقائق من غلق الصناديق صناديق الاقتراع.

أضاف "النجار" " أن إجمالى من أدلوا بأصواتهم قبل عدة ساعات من غلق الصناديق فى اليوم الثانى بكافة مدن البحر الاحمر 128671 بنسبة تصويت 38.19%.

ولفت "النجار" إلى أن إجمالى من قاموا بالتصويت بمدينة رأس غارب 16549 ناخبا بنسبة 43.2%، الغردقة 64965 ناخبا بنسبة 34.9%، سفاجا 20557 ناخبا بنسبة 42.8%، القصير 14693بنسبة 40.9%، مرسى علم 6098 بنسبة 39.4، الشلاتين 3511 بنسبة 37.1%، حلايب 2298 بنسبة 54.5%.

يشار أن إجمالى من لهم حق التصويب داخل المحافظة 336954 ناخبًا، موزعة كالآتى 279222 ناخبا من أهالى المحافظة، وتبلغ أصوات الوافدين ممن سجلوا أسماءهم للتصويت فى لجنة الوافدين بالمحافظة 57732 ناخبا، وتبلغ عدد اللجان الانتخابية الفرعية بمدن البحر الأحمر.