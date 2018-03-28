أول تعليق لـ موسى مصطفى عن مؤشرات خسارته

28 مارس 2018 - 11:49 م

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي، إن العملية الانتخابية كانت إيجابية على مدار سير أيام الانتخابات، مشيرا إلى أن الشعب المصري نجح في مواجهة أعداء الوطن، وأن المصريين تكاتفوا وواجهوا أعدائههم.

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "القاهرة والناس"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" أن المؤشرات الأولية تؤكد اكتساح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات.

وتابع مازحا:" المؤشرات بتقول إني هخسر، بس أنا سعيد جدًا بتجربتي أيًا كانت النتيجة".