رأي مفاجيء لنجل الحويني في وفاة سيدة أثناء رقصها

29 مارس 2018 - 05:26 ص

دعا حاتم - نجل الشيخ إبو إسحق الحويني - للسيدة التي توفيت أثناء رقصها أمام لجنة انتخابية بالغفران في حال تأكيد موتها .



وقال "الحويني" بعد سؤال أحد الأشخاص له عن الواقعة: "الإجابة: إن ماتت غفر الله لها، وإن كانت حية فأسأل الله أن يختم لها بخير وعلى طاعة ..قال ?: «يُبعث كل عبد على ما مات عليه».سلم يا رب سلم | سلم يا رب سلم | سلم يا رب سلم .. فمن عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بُعث عليه .. سلم يا رب سلم".

وأضاف: "حبيبي الغالي:احذر، فالموت يأتِ بغتة ولا يعرف كبيرًا ولا صغيرًا، وإنما إذا جاء أجلهم لا يستأخرو ن ساعة ولا يستقدمون. .. حبيبي الغالي: إياك والتسويف فهو مركب إبليس يسير به في تخديرك وإذلال نفسك اللوامة حتى إذا بلغت روحك الحلقوم قلت أتوب؟!

وحينها لا تـقـبـل توبتك وأوبتك .. حبيبي الغالي: الآن تب ولا تسوف واقلع عن المعصية فورًا واندم على تقصيرك في حق ربك واعزم على عدم العودة مرة أخرى، فقد تكون الآن أو اليوم أو غدًا من أهل القبور .. حبيبي الغالي: الموت لو يستأذن الميتين .:. أهل المعاصي ما يموتون عاصين" .. مضيفا : "اللهم اقبضنا إليك غير مضيِّعين ولا مفرِّطين ولا مبدلين .. أحسن اللهم خاتمتنا وتوفنا على طاعة".