هذا عدد المصوتين في الانتخابات بجميع محافظات مصر

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توقعت عدة صحف مصرية عدد المشاركين في انتخابات الرئاسة وفق المؤشرات الأولية لعمليات الفرز بجميع اللجان .

وبحسب "المصري اليوم" ، فإن عدد المصوتين بالانتخابات سيصل إلى 25 مليون شخصا ، سيحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 23 مليون صوتا بنسبة 97% بينما سيحصل المرشح المنافس موسى مصطفى موسى على مليوني صوت بنسبة تصل إلى 3% .

بينما توقعت صحيفة "الوطن" أن يصل عدد المصوتين إلى 24 مليون شخص ، منهم 22 مليون صوت للسيسي ، والمتبقي لموسى مصطفى موسى.

ولم تعلن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم حتى الآن النتائج النهائية .

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