» لاعبون سيتخلى عنهم ريال مدريد .. أبرزهم هذا النجم

29 مارس 2018 - 07:52 ص

كشفت صحيفة الكونفدنسيال" الإسبانية عن أسماء الراحلين عن فريق ريال مدريد نهاية الموسم الحالي ، مؤكدة أن أبرز هؤلاء هو النجم الكبير "إيسكو" فضلًا عن "سيبايوس" نظرًا لخروجهم من حسابات المدير الفني للفريق زين الدين زيدان .



وقالت الصحيفة، في تقريرها ، إن نهاية الموسم بدأت تقترب، والهواتف لا تكف عن الرنين في مكاتب إدارة ريال مدريد. وفي هذا الوقت من السنة، تتهاطل الطلبات للظفر بخدمات اللاعبين المنتمين "للمجموعة ب"، وهم أولئك الذين لم يكن لهم مكان في مخططات المدرب زين الدين زيدان في الموسم الحالي، على غرار يورنتي، وسيبايوس، وفاييخو، ومايورال وأشرف حكيمي "حسب ترجمة عربي 21".



وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب أوضح موقفه تماما قبل أسبوعين، حين لم يشرك أيا من هؤلاء اللاعبين الخمسة في المباراة ضد فريق إيبار، إلى جانب تيو المنتدب في الصيف الماضي. وهناك العديد من الفرق المهتمة بانتداب هؤلاء اللاعبين، من مختلف البلدان الأوروبية، على غرار الدوري الإنجليزي، والبوندسليغا، والليغا الإسبانية.



واعتبرت الصحيفة أن الشاب داني سيبايوس يعد حالة تستحق التفكير، حيث أن نجمه سطع مع منتخب الناشئين تحت 21 سنة، فضلا عن أن الرئيس فلورنتينو بيريز يعلق عليه آمالا كبيرة. كما ينتظر إيسكو منه أن يفجر قدراته في أي وقت، إلا أن هذا اللاعب المولود في مدينة إشبيلية لا يتفهم سبب عدم التعويل عليه في أغلب المباريات.



وأكدت الصحيفة أن فريق ريال بيتيس فتح ذراعيه منتظرا قدوم هذا اللاعب، وهو ما عبر عنه مدرب الفريق كيكي سيتيين في عدة مناسبات أمام الصحافة. كما يمتلك الشاب سيبايوس موهبة مميزة، ويحتاج للاهتمام وأخذ فرصته في اللعب؛ لذلك يمكن لملعب فيامارين في إشبيلية أن يكون الوجهة المناسبة له. وها قد قرر هذا اللاعب أخيرا مغادرة البيرنابيو بحثا عن فرصة أفضل.



وذكرت الصحيفة أن أشرف حكيمي فقد أيضا مكانه في ريال مدريد. فبعد أن بات لاعبا أساسيا في فترة غياب كارفخال بسبب مشاكل في القلب، لم يستفد من هذه الفرصة وعاد مرة أخرى لمقاعد البدلاء بعد استئناف اللاعب الدولي الإسباني لنشاطه.



وبينت الصحيفة أن اللاعب المغربي سيرحل عن ريال مدريد لأن إدارة النادي تفكر بجدية في ضم اللاعب ألفارو أودريوزولا من ريال سوسيداد. ويعد هذا الاحتمال واردا جدا، خاصة وأن وكيل أعماله أوسكار ريبوت مقرب من رئيس النادي فلورنتينو بيريز. كما تشير أغلب التوقعات إلى أنه سيكون من بين الذين سيعززون صفوف النادي في الصيف. أما أشرف حكيمي، الذي كان على وشك المغادرة إلى ألافيس في الصيف الماضي، لديه عدة عروض من فرق تأمل في الحصول على خدماته.



وأوردت الصحيفة أن ماركوس يورنتي كان واحدا من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة كبيرة، حيث لعب 942 دقيقة فقط خلال هذا الموسم، كانت أغلبها في منافسات كأس ملك إسبانيا، أما في الدوري فهو لم يظهر إلا في 10 مناسبات. لقد قضى هذا اللاعب موسما رائعا مع ألافيس، ما يجعل العديد من الفرق ترغب في ضمه حاليا، على غرار ريال سوسيداد وآينتراخت فرانكفورت.



وأشارت الصحيفة إلى أن بورخا مايورال كان من أقل اللاعبين ظهورا في تشكيلة زين الدين زيدان، حيث قضى موسمين لم يحقق فيهما النجاح مع ريال مدريد. ولهذا السبب، من المتوقع أن يكون نادي ألافيس، الذي كان الفريق الأكثر نشاطا خلال الصيف الماضي، الوجهة المحتملة لمايورال، على الرغم من أنه نجح فقط في ضم إنزو زيدان من الريال، ثم عاد ليفرط لاحقا فيه لفريق لوزان السويسري.



وأكدت الصحيفة أن مايورال يحظى بالاهتمام رغم عدم تعويل زيدان عليه، بفضل الأهداف التي يسجلها مع منتخب الناشئين. وبات من المؤكد أنه سيرحل مع حلول الصيف، حيث أن هناك العديد من الفرق الإنجليزية التي ترغب في ضمه إلى صفوفها. وفي حال قرر مغادرة إسبانيا، فإن وجهته ستكون الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقالت الصحيفة إن وضعية المدافع المحوري خيسوس فاييخو تعد الأكثر تعقيدا، نظرا لأن إدارة النادي لا تزال تؤمن بإمكانياته، وترغب في الإبقاء عليه ضمن القلعة البيضاء؛ فهو لا يزال شابا ويتمتع بقدرات بدنية جيدة، إلى جانب مهارة قراءة اللعب.



وتجدر الإشارة إلى أن فاييخو أنهى سنة إعارة خارج إسبانيا، وبالتحديد في نادي آينتراخت الألماني، لذلك توحي كل هذه المعطيات بأنه يمكن أن يبقى في صفوف النادي الملكي. ولكن بات من المؤكد انتداب ريال مدريد لمدافع جديد لتعزيز خط الدفاع الذي يعاني من رحيل بيبي إلى الدوري التركي.



وفي الختام، أفادت الصحيفة بأن الجميع ينتظر قرارات الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي يؤمن بموهبة اللاعبين الشبان الذين انتدبهم الفريق، ولكنهم لم يحصلوا على فرصة كافية مع المدرب زيدان. وفي هذا الإطار، سيكون الميركاتو الصيفي لحظة الحقيقة التي ستكشف لنا من الذي سيبقى ومن سيرحل من "المجموعة ب".