هكذا سخر "أديب" من النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة

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عمرو أديب

موسى مصطفى موسى

سخر الإعلامي عمرو أديب من النتائج الأولية المنشورة على العديد من المواقع بخصوص انتخابات الرئاسة ، وبخاصة مع التفوق الأولي للأصوات الباطلة على المرشح موسى مصطفى موسى في بعض اللجان .

وقال "أديب" في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" : "شكرا للأصوات الباطلة فقد عوضت بعض الشيء غياب المنافسة في الانتخابات الرئاسية" .. مضيفًا: "شكل محترم وإيجابى لكى يعبر المصري عن رأيه" حسب تعبيره.

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