"البرعي": اعتذر للجميع عن واقعة وفد المنوفية

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تقدم المحامي الحقوقي نجاد البرعي، بالاعتذار للجميع نيابة عن الإعلام المصري بشأن واقعة الوفد الذي زار اللجان في المنوفية.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، قائلًا: "الخبر كان قد نشر في كل الصحف ووسائل الإعلام المصرية بفخر شديد، ثم تبين أنه كاذب فلم يعتذر أحد".

وتابع: "أنا اعتذر بالنيابة عن الجميع من المفترض ألا أخذ ما ينشره إعلامنا علي محمل الجد" .

وكانت قد احتفت الصحف والمواقع الإخبارية المصرية بـ"اثنين من الأجانب" حضرا لمتابعة سير العملية الانتخابية في لجان تابعة لمحافظة المنوفية حيث وصفهما باعتبارهما "موفدين من الكونجرس الأمريكي"حيث تبين للجميع أنهم يعملا مؤلفي كتب تنمية بشرية ".

 كما كشف البحث أن الكونجرس الأمريكي لم يوفد "بعثه" من الأساس مصر لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

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