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الحكم على ممثل شهير بالسجن لمدة عام

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أصدرت محكمة جزئية فى مانهاتن برئاسة القاضي جيد راكوف حكما بالسجن لمدة عام على الممثل دى.إم.إكس بتهمة التهرب الضريبي.

وبلغت قيمة الضرائب التي تهرب منها "إكس" 1.7 مليون دولار.

وأصدر القاضى الحكم على دى.إم.إكس، واسمه الحقيقي إيرل سيمونز وأقر دى.إم.إكس بالذنب فى نوفمبر الماضي فى اتهام واحد هو التهرب الضريبي.

وقال راكوف إنه يعتقد أن سيمونز "رجل صالح" وإن الحكم ينبغى أن يكون مخففا، موضحا سبب الحكم عليه بالسجن لمدة أقل من تلك التى سعى إليها الادعاء وهى خمس سنوات.

لكن القاضى قال "لا يمكن أن تمر القضية دون عقوبة".

وقبل صدور الحكم قال سيمونز إنه يأسف لعدم سداد الضرائب.

وقال الادعاء إنه تهرب من سداد ضرائب خلال الفترة بين عامى 2000 و2005 بأن حول أموالا إلى حسابات مملوكة لمديرين ومساعدين له، ليخفى ملايين الدولارات جناها من أغنيات بارزة.

وألقى القبض على سيمونز 47 عاما فى يوليو الماضى، وهو فى السجن منذ يناير عندما ألغى القاضي الإفراج عنه بكفالة بعد فشله فى اختبار للمخدرات.


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