» دخول الرجال على زوجتك الحمام فى المنام اكتشاف سر يخصها

29 مارس 2018 - 10:22 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوجتي رأت أنها داخل الحمام فدخلوا عليها رجال. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دخول الحمام و قضاء الحاجة يدل على الخروج من ضيق وزوال الهموم والأحزان والشفاء من مرض.

أما إن كان لغرض الاستحمام و الاغتسال فقد يدل على الطهارة من الذنوب والمعاصي، والعمل الصالح لأصحاب الدين، أو يدل على وجوب التوبة لأصحاب المعاصي والذنوب، ويدل أيضا على زيادة الرزق، وسداد دين، ونظرًا أن هذه أماكن كشف العورات فقد يدل دخول الحمام للأعزب على الزواج.

أما دخول رجال على زوجتك فى الحمام فقد يدل على اكتشاف سر يخصها، فأرجو الحفاظ على أسراركم والحذر من ذلك. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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