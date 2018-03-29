القبض على عاطل بحوزته مخدرات

29 مارس 2018 - 10:31 ص

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل يتاجر فى مخدر الهيروين، بالمعصرة.

تلقى لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم إيهاب الصعيدى رئيس المباحث، والرائد مصطفى عبد العال معاون أول القسم، تفيد قيام عاطل يدعى "م.ف" 25 سنة عاطل وشهرته موزة، بالاتجار فى مخدر الهيروين بدائرة القسم.

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وعثر بحوزته على 120 لفافة هيروين، ومبلغ مالى.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.