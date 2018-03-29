حملات مرورية موسعة بالقاهرة

وجهت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملات مرورية موسعة، لرصد كل المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.
أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رفع 11 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.
حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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