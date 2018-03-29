موسى: أدرس الترشح لانتخابات الرئاسة 2022

29 مارس 2018 - 10:47 ص

قال موسى مصطفى موسى، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية إنه سعيد بحصوله على المركز الثانى وليس المركز الثالث.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز مساء أمس: "أنه سعيد لأنه اكتسب خبرة كبيرة من خوض سباق الترشح للرئاسة وأنه يدرس الترشح فى انتخابات الرئاسة المقبلة 2022 حال تأكيد خسارته".

وتابع "موسى"، قائلًا: "أنا سعيد بحصولي علي المركز الثاني وليس المركز الثالث"، مشيرًا،إلى أن هناك منافسة بين مرشحين ، حتى لو كان عدد الأصوات الباطلة أكثر من الأصوات التى حصل عليها، وهو ما حدث أيضا في انتخابات الرئاسة السابقة والتي كان يخوضها الرئيس عبد الفتاح السيسى في مواجهة حمدين صباحي عام 2014 .