قرار لـ"السيسى" و15 للحكومة في الجريدة الرسمية

29 مارس 2018 - 10:49 ص

اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بقرقشندة في طوخ بالقليوبية من أعمال المنفعة العامة، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأقر الرئيس هذا الاعتبار بقرار رسمي تم نشره في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، والذي يحمل رقم 116 لسنة 2018،.

كما نشرت الجريدة الرسمية، 15 قرارًا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أبرزها قبول استقالة عمر المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.