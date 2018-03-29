محاولة دهس عسكريين بفرنسا

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حاول رجل  القيام بعملية دهس على طريق  اليوم  بالقرب من ثكنة عسكرية بوسط شرق فرنسا، ضد مجموعة من العسكريين التى كانت تسير بهذا الطريق .

وقالت قيادات أمنية وفق ما ذكر بموقع الحرة الإلكترونى، إن الشرطة الفرنسية  بدأت عمليات بحث وتمشيط عن الرجل  الذى حاول دهس عسكريين بسيارته قرب ثكنة فارس-اليير-ايه-ريسيه  الفرنسية ، وأضافت القيادات الأمنية بأن من حاول صدم عسكريين ولكن لن يتمكن من إيقاع  إصابات.

وقالت مصادر محلية إن الجنود كانوا يركضون على جانب الطريق وقد اضطروا إلى أن يلقوا بأنفسهم في حفرة لتفادي السيارة، ولم تتضح بعد دوافع الهجوم .


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